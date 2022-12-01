التحلية تحقق وفرا ماليا 1.6 مليار

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وتلقت «التحلية» الشكر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، نظير تميزها في رفع كفاءة الإنفاق، واتباعها نهج الاستدامة المالية، وتسخيرها أحدث الحلول التقنية لخفض تكلفة وحدة إنتاج المياه المحلاة، بالاستثمار في النتائج البحثية لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وزيادة كفاءة استخدام الأصول، والتحديث المستمر للعمليات التشغيلية.وأدى تحسين الإنفاق التشغيلي، واعتماد التطوير الممنهج في فلسفة العمليات والأنشطة التشغيلية، إلى جانب دعم الفرص الإبداعية في مجال رفع الكفاءة التشغيلية، لتحقيق مستهدف كفاءة الإنفاق في العمليات، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع ضمان المحافظة على جودة وموثوقية الخدمات.
يذكر أن «التحلية» حصدت خلال شهر يونيو الماضي جائزة التميز المؤسسي، المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في دورتها الرابعة، وحققت المركز الأول على فئة الجهات العامة، التي شهدت تنافس أكثر من 170 جهة حكومية على الجائزة.
- الوفر المالي 1,651,550,09 ريال لعام 2021
- الزيادة عن المحقق في العام السابق (2020) 80%
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