شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 1-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 1-12-2022.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدلتا للسكر، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، المشروعات الصناعية والهندسية، العامة للصوامع والتخزين، شركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 20.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر ديسمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 890.364 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 775.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.8 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.04%، والعرب على 4.72%، واستحوذت المؤسسات على 47.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 714.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 777.7 مليون جنيه، 546.7 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2329 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 16340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 5609 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 3809 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 38.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 27.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 20.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.95%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 129.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.51%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.94%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 14.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.44%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.892 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.65%.