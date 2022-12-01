شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت: الاتحاد الأوروبى يطلب من أعضائه تحديد سعر النفط الروسى بـ60 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الاتحاد الأوروبى طلب من الدول الأعضاء فيه تحديد سقف لسعر النفط الروسى بـ 60 دولارا للبرميل، فى محاولة من قبل الغرب لتقليل عائدات الكرملين من النفط مع استمرار تدفقه وتجنب زيادة فى أسعار الطاقة العالمية.

كما ذكرت وكالة بلومبرج أن الكتلة الأوروبية تبحث أيضا فى آلية للسماح بتقييم منتظم ومراجاعات محتملة للسعر كل شهرين بدءا من منتصف يناير المقبل، وفقا لمصادر مطلعة، أشارت غلى ضرورة أن يكون هناك اتفاقا حول أى إعادة ضبط للسعر مستقبليا وأن يكون أقل 5% على الأقل من معدل سعر السوق.وطلبت المفوضية الأوروبية من الكتلة الموافقة على سقف السعر مع بداية مناقشة المقترح اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت وول ستريت جورنال، التى اضافت أن المفاوضات قد تسممر أو يتم التوصل إلى اتفاق فى وقت لاحق اليوم.

قالت الصحيفة إن سفراء الاتحاد الأوروبي أمضوا ساعات في التفاوض بشأن الموافقة النهائية على مستوى سقف أسعار النفط خلال الأيام الماضية، لكن العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن شكوكهم بشأن فاعلية آلية يتجاوز سقف الأسعار بها حاليا سعر بعض صادرات النفط الروسي.