شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل العرض الذي قدمه وزير الإسكان خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل المخطط والعرض الذي قدمه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال افتتاح المرحلة الأولي لمدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية .

وتضمن العرض صورا وتفاصيل للمرحلة الأولي وكافة المشروعات التي تضمنتها مدينة المنصورة الجديدة، بالاضافة الي مشروعات المرحلة الثانية المرتقبة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إننا نقوم بعمل مشروعات إسكان اجتماعى وشبكة طرق وموصلات لها فوائد مباشرة، وفوائد أكبر بأن يكون لدينا شبكة طرق قوية ووسائل للتواصل والتنمية الاقتصادية بين مناطق الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن هذا يحدث عندما ندرس الوعاء الذى نضع عليه التنمية.

وأضاف وزير الإسكان لدينا خطة تحلية لسنة 2052 .. وحجزنا مناطق للأراضى الخاصة بتلك المحطات، حيث ستكون على مساحة 9 مليون متر مكعب، وننفذ في الخطة الخمسية الأولى ثلثهم.

وأوضح عاصم الجزار، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه .