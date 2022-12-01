شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.87% بختام تعاملات أولى جلسات ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر ديسمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 890.364 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2329 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 16340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 5609 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 3809 نقطة.