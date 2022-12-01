شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 86.45 دولار لبرنت و80.13 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،86.45دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.13 دولار.

وأكد الممثل الروسى الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف أن الاتحاد الأوروبى فقد روسيا كأكبر مورد للطاقة.

وقال أوليانوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأربعاء، إن "أوروبا فقدت روسيا كمورد رئيسي للطاقة؛ لتتمكن من شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بسعر أعلى بكثير".

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قد صرح في وقت سابق بأن روسيا فقدت أوروبا إلى الأبد باعتبارها أكبر عميل لها في مجال الطاقة.

وأعلن وزير النفط السوري بسام طعمة، أن الضربات الجوية التركية قبل عشرة أيام شمالي البلاد، أحدثت "ضررا كبيرا" في منشآت نفطية، بعدما طالت معملا للغاز وآبارا نفطية.

وخلال مقابلة مع التلفزيون السوري، أوضح بسام طعمة قائلا: "إن العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري، أدى إلى ضرر كبير في المنشآت النفطية".

وأشار طعمة إلى أن القصف طال معمل غاز ما أدى إلى توقفه عن الإنتاج، بعدما "كان ينتج 150 طنا من الغاز المنزلي، وحوالي مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي" تستخدمها محطة توليد تمد محافظة الحسكة (شمال شرق) بالتيار الكهربائي، لافتا إلى تضرر محطات نفط أيضا و"احتراق العديد من الآبار"، ما أدى إلى "تلوث بيئي كبير جراء انفجارات الخزانات".

وأضاف طعمة أن سوريا تعتمد "بنسبة 90% على الواردات"، متابعا:"هذا يعني أن الأمر خارج حدود السيطرة، وليست بيدنا لنتحكم بها".

وأردف: "هناك أزمة فعلية في المشتقات النفطية دفعت الحكومة إلى التقشف".

من جهته، علق سعد العساف الرئيس المشترك لمكتب النفط والثروات الطبيعية في الإدارة الذاتية الكردية لـ"فرانس برس" بالقول: "إنها المرة الأولى التي يتم استهداف البنية التحتية عن قصد"، سواء كان معمل الغاز أو محطة توليد الكهرباء.