شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 1-12-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع حوالي 15 جنيها في مصر اليوم لتسجل الأسعار 1495 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية مع اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1281 جنيهات.

عيار 21 سجل 1495 جنيهات.

عيار 24 سجل 1708 جنيها.

الجنيه الذهب 11960 جنيها.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض، ثم شهدت الأسعار هبوط بحوالي 50 جنيها إلي مستوى 1450 جنيها للجرام ثم عادت الصعود في تعاملات اليوم 15 جنيها.

المعادن الثمينة تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج جميعها غير محلية، وهذه المستلزمات الإنتاجية ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة وكبيرة فى الآونة الأخيرة مع استمرار تحرك الدولار ومنها على سبيل المثال "الشمع، الكاوتش، الفرش، الفرايز فجميعها مستوردة، بحسب شعبة الذهب والتي أكدت أن السوق غير مستقر فى الفترة الحالية، والمصانع متحملة للكثير من الأعباء نتيجة استمرار دفع تكاليف العمالة والالتزامات الشهرية مع استمرار تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغول، وهذا بلا شك انعكس على الأسواق والأسعار.