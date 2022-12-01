شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر نوفمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.1%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 7.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.03 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%، شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.5 مليار جنيه بنسبة 3.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.5 مليار جنيه، 2.4 مليار جنيه، بنسبة 3.1%، 3.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.