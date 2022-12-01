شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت التداولات 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 13467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 2318 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 16145 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 5555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 3797 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3486 نقطة.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أوراسكوم المالية القابضة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، شراء الأولى 1.4 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.56% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 150 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.99%، شراء الثالثة 17 مليون سهم، شراء الرابعة 40 ألف سهم تمثل نسبة 0.185% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والنعيم القابضة للاستثمارات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، 10 ملايين سهم، 14 ألف سهم، 50 ألف سهم، 48.7 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 26.6 ألف سهم، 25.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 239.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري 650 ألف سهم، 230.4 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 609 ألف سهم، 275 ألف سهم، 24.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، جي بي أوتو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 650 ألف سهم، 30 ألف سهم، 745.6 ألف سهم، 5386 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة حديد عز مبيعات بلغت 60.6 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بـ49.1 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 5.8 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بـ3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.