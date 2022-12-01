شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تنفى تأجيل صرف معاشات ديسمبر وتؤكد: عمليات الصرف منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الهيئة القومية للبريد ما تردد حول تأجيل صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 إلى يوم الأحد وتؤكد انتظام عمليات صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وقررت الهيئة القومية للبريد، زيادة مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتصبح حتى السادسة مساءً، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية يومي الجمعة والسبت، لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين.

كما توضح الهيئة القومية للبريد بأن هناك لجنة لمتابعة انتظام صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للتأكد من صرف المعاشات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.