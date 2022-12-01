شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاستهلاك المحلى من حديد التسليح إلى أكثر من 6 ملايين طن فى 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 15% ليصل إلى 6.017 مليون طن في 9 شهور من عام 2022 مقارنة بـ5.150 مليون طن في نفس الفترة من عام 2021، وحافظت المشروعات القومية على معدل استهلاكها، رغم انخفاض محدود في الربع الثالث من عام 2022، ومن ناحية أخرى يكتسب الاستهلاك الموجه للبناء الخاص زخمًا ويستمر في الزيادة.

كما زادت مبيعات الشركات المحلية من حديد التسليح 25% من 1,845 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 2,316 ألف طن في نفس الفترة من عام 2022، وحافظ الاستهلاك المحلي للـHRC على مستواه المرتفع من العام الماضي، حيث وصلت إلى 1,174 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بـ1,142 ألف طن لنفس الفترة من عام 2021 بزيادة 2.8%، واستمرت المشروعات القومية في كونها مستهلكًا، وارتفعت مبيعات الشركة المحلية من الـHRC في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 إلى 773 ألف طن بزيادة 13% عن نفس الفترة من عام 2021 وبلغت 682 ألف طن، بحسب بيانات شركة حديد عز.

وانخفض الإنتاج العالمي من الصلب الخام بنسبة 4.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ليصل إلى 1.434 مليون طن من 1.498 مليون طن في نفس الفترة من عام 2021، ونتج ذلك عن انخفاض بلغ 3.4% في إنتاج الصين (والذي يمثل 56% من الإنتاج العالمي)، بسبب الإغلاق الممتد لبعض المناطق والأنشطة لتجنب انتشار كوفيد مرة أخرى.

وتقليص الائتمان لقطاع العقارات، واتخاذ تدابير بيئية أكثر صرامة، كما تضرر الإنتاج أيضًا في أوروبا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى الرغم من ذلك زاد الإنتاج في آسيا (بخلاف الصين) وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وفقًا لاحصائيات اتحاد الصلب العلمي.