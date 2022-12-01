شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار النفط لقلة المعروض وتفاؤل بتعافى الطلب من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بدعم من مؤشرات على قلة المعروض وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين.

وفي وقت مبكر اليوم زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 87.02 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتًا أو 0.2 بالمائة إلى 80.71 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكشف مؤشر أسعار المستهلكين في الصين الأربعاء أن نشاط الشركات انكمش أكثر في نوفمبر، ما يثير مخاوف بشأن العام المقبل، ومن المتوقع أن يظل المعروض من النفط الخام محدودًا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر مستوى منذ 2019 في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، في المقابل تجاوز إنتاج الخام الأمريكي 12 مليون برميل يوميًّا وهو أعلى مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وإن قرار مجموعة أوبك+ التي عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر عبر الاتصال المرئي يشير إلى انخفاض احتمال تغيير السياسة، الأمر الذي حد من مكاسب النفط.