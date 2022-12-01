شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 17 شركة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 17 شركة لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2022 من تاريخ انتهاء المهلة طبقا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ضمت قائمة الشركات: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بي أي جي للتجارة والاستثمار، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة-رواد، القلعة للاستشارات المالية، جولدن بيراميدز بلازا، آسيك للتعدين-اسكوم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصرية لنظم التعليم الحديثة، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية لاستصلاح الأراضي.