الاقتصاد

سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 1-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 1-12-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 6.28 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 6.22 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى6.28 جنيه للشراء.

 

6.71 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى6.28 جنيه للشراء.

 

6.76 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية6.22 جنيه للشراء.

 

6.71 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر6.28 جنيه للشراء.

 

6.74 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى6.24 جنيه للشراء.

 

6.72 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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