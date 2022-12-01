شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-12-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية فى البنوك اليوم الخميس 1-12-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.50 للشراء 24.55 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.55 جنيه للشراء 24.60 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.52 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.52 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.52 جنيه للشراء. 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.50 جنيه للشراء. 24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.54 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.54 جنيه للشراء. 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر24.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر24.50 جنيه للشراء. 24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.55 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.55 جنيه للشراء. 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.58 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.58 جنيه للشراء. 24.61 جنيه للبيع.