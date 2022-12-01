شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع رئيس مصلحة الضرائب مع أطباء الأسنان بشأن تسجيلهم بمنظومة الفاتورة الالكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعًا مع الدكتور ايهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية وذلك بشأن مناقشة مشاكلهم في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحضور كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع الدراسات الضريبية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورمعوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين من جانب مصلحة الضرائب المصرية، وكل من الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والدكتور هشام عبد الناصر عضو مجلس النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، من جانب نقابة أطباء أسنان مصر واتحاد المهن الطبية.

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص واهتمام وزير المالية للاستماع لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، وخاصة من قبل الممولين من المهن الحرة بما فيهم أطباء أسنان مصر والوقوف على حلها بشكل سريع، مؤكدًا على تفهم وزير المالية الكامل لتلك المشكلات والتزام جميع اعضاء المهن في الالتزام بالتسجيل في الفاتورة ومنهم أطباء أسنان مصر من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى توجيه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة أطباء أسنان مصر، وذلك لدراسة مشكلاتهم الضريبية بصفة عامة، وتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية بصفة خاصة، والوصول إلى الفهم الكامل لهذه المنظومة الإلكترونية.

ولفت مختار توفيق إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافه المشكلات الضريبية التي قد تواجه أطباء أسنان مصر بما فيها تخوفاتهم من التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية ووضع خارطة طريق واضحة لآليات التنفيذ للأطباء، مضيفًا أنه تم الاتفاق على عقد العديد من الندوات وورش العمل لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تستهدف تعاملات الممول المسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر مسجل لدى المصلحة، وكذلك شرح منظومة الايصال الالكتروني والتي تستهدف تعاملات الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب مع المستهلك النهائي .

وأعرب الدكتور ايهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية عن تقدير نقابة أطباء أسنان مصر لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى التواصل بشكل مباشر والاستجابة السريعة لعقد اجتماع معهم، لمناقشة مشاكلهم في تسجيلهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وعدم الفهم الواضح لهذه المنظومة، وترحيب مصلحة الضرائب واستعدادها الكامل لعقد وتنظيم ندوات للتوعية بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني وشرحهما بشكل مفصل وبسيط لأطباء أسنان مصر، وذلك وصولًا للفهم الصحيح لهذه المنظومات الإلكترونية، وحرصا منهم على الالتزام بتطبيق صحيح القانون.