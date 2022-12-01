شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1495 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر





أسعار الذهب اليوم: القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا بـ 15 جنيها في مصر اليوم لتسجل الأسعار 1495 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية مع اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1281 جنيهات. عيار 21 سجل 1495 جنيهات. عيار 24 سجل 1708 جنيها. الجنيه الذهب 11960 جنيها.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض، ثم شهدت الأسعار هبوط بحوالي 50 جنيها إلي مستوى 1450 جنيها للجرام ثم عادت الصعود في تعاملات اليوم 15 جنيها.

وقال جورج عبد الله، عضو شعبة الذهب أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها العرض والطلب وتوافر الخام وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب والتغيرات في هذه العوامل تجعل الذهب دائم التغيير

وأضاف في تصريحات خاصة، أن صناعة المعادن الثمينة تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج جميعها غير محلية، وهذه المستلزمات الإنتاجية ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة وكبيرة فى الآونة الأخيرة مع استمرار تحرك الدولار ومنها على سبيل المثال "الشمع، الكاوتش، الفرش، الفرايز فجميعها مستوردة، مؤكدًا أن السوق غير مستقر فى الفترة الحالية، والمصانع متحملة للكثير من الأعباء نتيجة استمرار دفع تكاليف العمالة والالتزامات الشهرية مع استمرار تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغول، وهذا بلا شك انعكس على الأسواق والأسعار.