شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن الأراضى المطروحة للحجز للمصريين بالخارج ضمن مشروع بيت الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخدمات التى يقدمها الخليج 365 لقراءه نقدم لكم فى هذا التقرير أبرز المدن التى تتضمنها قرعة أراضى مشروع بيت الوطن التى أعلنت عنه وزارة الإسكان فى عدد من المدن الجديدة.

وطبقا للإعلان المطروح فإن المدن التى تشهد طرح أراضى للمصريين بالخارج ضمن شمروع بيت الوطن هى:

ـ القاهرة الجديدة

ـ الشيخ زايد

ـ 6 أكتوبر

ـ العبور

ـ بدر

ـ الشروق

ـ السادات

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن طرح قطع أراض جديدة، بأماكن مميزة، بالمرحلة الثامنة التكميلية، بمشروع بيت الوطن لأراضى المصريين فى الخارج.

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم استقبال التحويلات اعتباراً من أمس الأربعاء الموافق 30/11/2022، بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية متضمنة كود الحجز، مع التأكيد على أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة، متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.