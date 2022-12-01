شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المزاد العلنى لأراضى مدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة الشروق، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر، موعدا لانعقاد المزاد العلنى الخاص بطرح أراض بنشاط ورش صغيرة "12 قطعة " بمساحات تتراوح من ( 334 متر مربع إلى 431 متر مربع بمنطقة الصناعات الصغيرة ومنطقة الورش والمخازن بمدينة الشروق.

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، مشيرًا إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل قطعة أرض في موعد غايته جلسة المزاد، على أن يتم استكمال سداد نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: يتم سداد باقي القيمة " 75% " بإحدى الطريقتين الأولى: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، والطريقة الثانية: سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى (0.5%) مصاريف تحصيل + ( 2% طبقا لمنشور وزارة المالية ) على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.