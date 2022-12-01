شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كميات المنتجات النفطية المكررة عالميا لـ79.2 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسن أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية خلال الربع الثالث من عام 2022، وبدرجات متفاوتة على مستوى المجموعات الدولية،حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية خلال الربع الثالث من عام 2022 بنحو 550 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 79.2 مليون برميل يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.1 مليون برميل/يوم على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022.

وأضاف التقرير الصادرعن منظمة "أوابك "أنه في هذا السياق، ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 300 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 36.4 مليون برميل يوم.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مجموعة من العوامل كانت كالتالى ..

أولاً: ارتفاع معدلات تشغيل المصافى في كلاً من كوريا الجنوبية واليابان في ظل الطلب المتزايد على المواد الأولية المستخدمة في صناعة البتروكيماويات لا سيما النافثا)، وبدء تعافي النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع الطلب على وقود الطائرات والغازولين والديزل وسط تحسن ملحوظ في حركة التنقل والسفر الجوي.

ثانياً: تحسن نشاط مصافي التكرير في أوروبا وسط تراجع عمليات صيانة المصافي خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 مع قوة الطلب على النفط على خلفية التعافي الملحوظ في الطلب على وقود الطائرات عقب إنهاء قيود السفر في مختلف الدول الأوروبية. في حين أدى بدء موسم صيانة المصافي الأوروبية في شهر سبتمبر 2022 إلى انخفاض كبير في معدلات المعالجة والإنتاج، وتسبب الإضراب في قطاع التكرير الفرنسي إلى توقف %40 من سعته الانتاجية خلال نفس الشهر هذا وقد شكل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ضغطاً على تكاليف تشغيل مصافي التكرير الاوروبية التي تعتمد أغلبها على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة.

ثالثاً: التحسن في نشاط مصافي التكرير الأمريكية، وإن كان أقل من المتوقع، على خلفية تأثره بالانقطاعات غير المخطط لها، بما في ذلك إغلاق مصفاة BP خامس أكبر مصفاة تكرير أمريكية خلال شهر أغسطس 2022 بسبب اندلاع حريق بها، وارتفاع التضخم وما يرتبط به من زيادة في تكاليف التشغيل، فضلاً عن بدء ذروة صيانة مصافي التكرير في شهر سبتمبر 2022.