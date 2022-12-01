شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 7 نصائح عامة للحفاظ على سيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند قيادة السيارة يجب العلم ببعض الأمور الخاصة بكيفية التعامل مع سيارتك عند حدوث اي خلل مفاجئ لذا يقدم " الخليج 365 " مجموعة من النصائح لتوجيه قائد السيارة وهى كالأتى:

1 – عند قياس مستوى زيت المحرك يجب عليك جعل السيارة فى مستوى أفقى وتجنب وجود ميل بها لتكون نتيجة القياس صحيحة، ثم قم بتشغيل المحرك ليصل إلى درجة الحرارة العادية، وبعد ذلك قم بإبطال وقم بمسح مقياس الزيت بقطعة قماش قطنية ثم ضعه فى فتحة المقياس، ويجب أن يكون الزيت يشير إلى العلامة الصحيحة بين المستوى الأعلى والمستوى الأقل.

2 – ضرورة عدم قياس ضغط الإطارات بعد السير لمسافة طويلة لأن ذلك لن يعطيك نتيجة صحيحة بسبب ارتفاع درجة حرارة الإطارات مما يؤدى لارتفاع درجة حرارة وضغط الهواء مما يعطي قراءة خاطئة.

3 – تجنب تزويد زيت الفرامل فى خزنة الزيت لأن انخفاض منسوب الزيت يدل على تآكل تيل الفرامل مما يعطي إشارة اللمبة التحذيرية للفرامل للإضاءة فى لوحة العدادات ولكن بتزويدك لزيت الفرامل يمنع إضاءة اللمبة.

4 – عند تغيير زيت المحرك وتجد لونه نظيفا هذا يدل على أن المحرك بصورة جيدة هذا خاطئ؛ لأن الدور الأساسى لزيت المحرك هو تنقيته من الشوائب الناتجة من الاحتكاك ونزول الزيت بعد استهلاكه وتجد لونه لم يتغير فهذا يدل على أنه لم يقوم بوظيفته.

5 – تجنب السير على الطرق خلف الشاحنات المحملة بالحجارة أو الرمال أو مواد البناء لتجنب أى شئ متطاير من الممكن أن يصيب سيارتك بسوء أو تطاير الرمال التى تؤثر على الزجاج وتقوم بعمل خدوش به.

6 - مع ملاحظة لمبة البطارية مضاءة فى التابلوه حتى بعد التشغيل فذلك يدل على وجود خلل فى دائرة الشحن، أما أن البطارية لا تستقبل شحن أو أن الدينامو لا يعمل بصورة جيدة .

7 – يجب التدقيق عند سماع صوت صفارة صادرة من الفرامل عليك القيام بخطوة تمكنك من معرفة الخلل ناتج من الفرامل الأمامية أم الخلفية، قم بالسير بسرعة متوسطة ثم حرر ناقل الحركة وقم بجذب فرامل اليد بشكل تدريجى إذا سمعت الصفير فذلك يدل على أن التلف فى الفرامل الخلفية وإن لم تسمعه فذلك يدل على تلف الفرامل الأمامية.

صورة أرشيفية للسيارات