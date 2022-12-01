شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد والتعمير: استهداف تنفيذ مشروعات مرافق بالدول العربية وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام تنفيذ العديد من المشروعات خارج مصر تحديا في عدد من الدول العربية والافريقية خلال الفترة المقبلة بهدف دعم الموارد المالية للشركات .

وتركز الشركة برئاسة المهندس هشام أبو العطا على متابعة كافة المناقصات العالمية التي يتم طرحها من خلال شركاتها التابعة وهو ما ساهم فى حصول شركة مختار إبراهيم المقاولات المصرية على مشروع جديد في أبوظبى ،بجانب مشروعات في سلطنة عمان وأخرى في الامارات العربية والسعودية والكويت ،سبق تنفيذها السنوات الماضية، علاوة على قرب انتهاء مشروع طرق خاص بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام في دولة السودان .

يشار أن القابضة للتشييد والتعمير يتبعها 14 شركة بخلاف 13 شركة مشتركة و22 شركة تساهم فيها، فيما تمتلك 6 شركات مقاولات وانشاءات كهرباء تعمل بالفعل في مشروعات داخل وخارج مصر .

كما أن الشركة القابضة كوحدة مستقلة حققت 1.2 مليار جنيه أرباح تتمثل في حصتها فى أرباح شركاتها التابعة البالغة 897 مليون جنيه، ومبلغ 332 مليون جنيه ناتج عن بيع بعض الأصول العقارية، وإيجارات محصلة وتعويض للقابضة بمبلغ 231 مليون جنيه من شركة النيل لحليج الأقطان ومصادر أخر خلال العام المالى 2020-2021 .

وتم تحقيق إيرادات نشاط بلغت 15.3 مليار جنيه، مقارنة ب 15 مليار جنيه العام المالى 2019-2020، فيما حققت 1.9 مليار جنيه أرباحا مقابل 1.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 50%.