شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 83.90 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 78.68 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 90.05 دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.266 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.178دولار للجالون.