شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من سداد تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب بقيمة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات المالية لشركة الحديد والصلب " تحت التصفية" إنه تم الانتهاء من سداد كافة مستحقات العاملين ،والبالغة نحو 2 مليار جنيه ، حيث تم السداد ل 5162 عاملا مستحقين للتعويضات ،وذلك حتى شهر نوفمبر الجارى.

أضافت البيانات إن أخر مجموعة من العمال البالغة 200 عامل صرفت المستحقات خلال الشهر الجارى بقيمة بلغت نحو 82.5 مليون جنيه ، موضحة أن هناك 13 عاملا لهم مستحقات تبلغ نحو 5 ملايين جنيه ، من المتوقع تسويتها الفترة المقبلة وفقا للاتفاقية المبرمة بخصوص العمال .

وفى سبتمبر 2021 تم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

كما تقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

وحول مستحقات أصحاب المعاشات ،الذين خرجوا قبل تصفية الشركة ،ولهم مستحقات في صندوق العاملين كشفت مصادر ل" الخليج 365" انه تم سداد مستحقات الصندوق لدى الشركة والباغة نحو 90 مليون جنيه ، حيث يتولاها حاليا خبير اكتوارى معين من قبل الهيئة العام للرقابة المالية سيتولى تحديد نسب وقيمة مستحقات العاملين سواء حسب سنوات الخدمة او حسب لائحة الشركة .

أوضحت المصادر إنه من المتوقع الصرف للعاملين مطلع العام المقبل وفق ما يقرره الخبير الاكتوارى.