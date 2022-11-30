شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للتحول الرقمى: 2 تريليون دولار القيمة السوقية للاستثمار بالرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إن الرقائق أو الشرائح الإلكترونية هى العمود الفقرى لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن "الكمبيوتر" والبرمجيات الخاصة بها والهواتف الذكية والأجهزة الطبية الذكية والأسلحة الجديدة والأقمار الصناعية يعتمدون على الرقائق الإلكترونية.

وأضاف الدكتور عبد الوهاب غنيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيمة السوقية للاستثمارات فى الرقائق الإلكترونية تخطت 2 تريليون دولار، موضحا : أن الصين تشترى سنويا بما يعادل 300 مليار دولار.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إلى أنه رغم أن حجم هذه الصناعة صغير كقيمة شرائح، لكن قيمتها السوقية ضخمة جدا، لافتا إلى أن أشباه الموصلات أو الرقائق عموما تقاس بوحدة النانو ميتر، موضحا أن وحدة النانو ميتر هى 1 من مليار من المتر.