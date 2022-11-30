أخبار البورصة اليوم الأربعاء 30-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-11-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر نوفمبر، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.048 مليار جنيه.

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر نوفمبر، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.048 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.3 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.99%، والعرب على 9.05%، واستحوذت المؤسسات على 51.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 51.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 155.5 ألف جنيه، 445.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 259.6 مليون جنيه، 241.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15901 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 2.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.56% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 102.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.97%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 32.8 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 21.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وراية القابضة للاستثمارات المالية، 2.4 مليون سهم، 78 ألف سهم، 210 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 167.1 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 660 ألف سهم، 15.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي دايس للملابس الجاهزة، مصر للفنادق 17.3 مليون سهم، 8380 سهم، على التوالي.

في سياق آخر قالت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إن مجلس الإدارة وافق على الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة إس بي للاستثمار لتكون نسبة ملكية شركة تعليم بعد الزيادة 32% بقيمة إجمالية 302 مليون جنيه.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة سيرا للتعليم، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بمعدل نمو سنوي 24%، وبلغ صافي الربح 394.2 مليون جنيه مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 23% خلال نفس الفترة.

حققت شركة مطاحن مصر العليا، فائض إجمالي قبل خصم الضريبة قدره 46.1 مليون جنيه، وفائض بعد خصم الضريبة وقدره 35.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022.