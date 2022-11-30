شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-11-2022.

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر نوفمبر، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.048 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.3 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.99%، والعرب على 9.05%، واستحوذت المؤسسات على 51.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 51.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 155.5 ألف جنيه، 445.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 259.6 مليون جنيه، 241.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15901 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 23.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.238 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 114.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.01%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 15.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.82%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.095 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 12.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.12%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 5.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.01%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 32.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 21.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 18.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.