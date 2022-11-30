مجلس إدارة

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ويتمتع العرقوبي بخبرات متنوعة لأكثر من 23 عاما في عدة قطاعات حيوية كالنفط والغاز والبنية التحتية والعمليات التشغيلية، وإدارة المرافق الصناعية، ومشاريع الطرق والخدمات اللوجستية، وقاد العديد من النجاحات في برامج التشغيل والنمو والتحول في كل من القطاعين العام والخاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وافق على تعيين المهندس ماجد العرقوبي رئيسا تنفيذيا للهيئة.ويتمتع العرقوبي بخبرات متنوعة لأكثر من 23 عاما في عدة قطاعات حيوية كالنفط والغاز والبنية التحتية والعمليات التشغيلية، وإدارة المرافق الصناعية، ومشاريع الطرق والخدمات اللوجستية، وقاد العديد من النجاحات في برامج التشغيل والنمو والتحول في كل من القطاعين العام والخاص.

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