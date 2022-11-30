شكرا لقرائتكم خبر رينو وايرباص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزمان التعاون لتطوير تكنولوجيا البطاريات للجيل المقبل للسيارات والطائرات.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الشركتين قالتا أمس، إن الفرق الهندسية بالشركتين تعتزم العمل سويا لبحث وتطوير حلول بشأن تخزين الطاقة، التي تعد أحد المعوقات أمام السيارات الكهربائية ذات المدى الأطول.

كما ستساعد الشراكة ايرباص على تطوير تكنولوجيا مرتبطة بالطائرات الهجينة-الكهربائية. تعكس الشراكة جهود الشركتين للتعامل بصورة أفضل مع التحول المكلف والصعب بالنسبة لتطوير تكنولوجيا البطاريات.