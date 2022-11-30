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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المملكة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت بفضل الله من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

وأضاف أنه جرى اكتشاف حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد (142) كلم جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد - 108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد - 100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات.

وتابع وزير الطاقة: كذلك جرى اكتشاف حقل «الدهناء» للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كلم جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء - 4) بمعدل 8.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء - 370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلا من المكثفات.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي، مما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

واختتم تصريحه بحمد الله وشكره على ما أنعم به على هذا البلد الكريم من خير وفير، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي

حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي







على بعد 142 كلم جنوب غرب مدينة الهفوف



تدفق الغاز من بئر (أوتاد - 108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات



تدفق الغاز من البئر (أوتاد - 100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات



حقل «الدهناء» للغاز الطبيعي غير التقليدي