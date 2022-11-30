شكرا لقرائتكم خبر «الزكاة والضريبة» تمدد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة 6 أشهر إضافية، ابتداء من اليوم وحتى 31 مايو 2023م. وكان من المقرر أن تنتهي المبادرة قبل تمديدها أمس.

وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي حرصا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي، وأن تقدم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كل الضرائـب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي ستقدم أو تعدل للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يقدم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يلتزم بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الالكتروني، والمتضمن شرحا مفصلا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية مايو من العام المقبل 2023م، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر (Zatca_Care)، أو من خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

يشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها، حيث أعادت الهيئة إطلاقها مطلع يونيو 2022.

الغرامات المشمولة في المبادرة:







غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية



غرامة التأخر في السداد



غرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية



غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة



غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة



شروط الاستفادة من المبادرة





أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي



تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل



الإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح



سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي ستقدم أو تعدل



غرامات لا تشملها المبادرة





الغرامات المرتبطة بمخالفات التهـرب الضريبي



الغرامات التي سددت قبل تاريخ سريان المبادرة



مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين