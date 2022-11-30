شكرا لقرائتكم خبر «بديل» وأكوا باور تنشئان في الشعيبة أكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة حول العالم، اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2,060 ميجاوات، وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من العام 2025.

وبحسب الاتفاقية، ستكون ملكية المشروع مشتركة بين شركتي «بديل» و» أكوا باور» بواقع 50% لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى «شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية».

اتفاقية شراء الطاقة

في السياق ذاته، وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «الشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، مع شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية، المملوكة لأكوا باور، وبديل، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.

ويبلغ سعر شراء الطاقة للمشروع 6.72 هلالات لكل كيلووات ساعة، ومن المتوقع أن يسهم في تزويد نحو 350 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، حيث يأتي المشروع ضمن استراتيجية المملكة؛ لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة وإشراف مباشر من وزارة الطاقة، التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في مختلف مشاريعها، والوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوطين مكونات القطاع، وذلك ضمن خطط تطوير قطاع الكهرباء الطموحة.

ويعد المشروع خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، وسيسهم في الوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء، من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتطوير محطات غازية عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030م.

برنامج الطاقة المتجددة

وأوضح نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة.

وقال «يعد قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الاستراتيجية التي يركز الصندوق عليها في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل».

مشروع مرجعي جديد

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة « أكوا باور» محمد أبونيان أن المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة ووزارة الطاقة، تمضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة والرامية إلى تنويع مزيج الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، مبينا أن التعاون مع «بديل» والشركة السعودية لشراء الطاقة، لتنفيذ هذا المشروع سيكون بمثابة مشروع مرجعي جديد لتنمية الطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.

وقال «تعد الطاقة الشمسية اليوم من الركائز الأساسية لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث نواصل التأكيد على التزامنا بتطوير المحتوى المحلي في مجالات التكنولوجيا وسلاسل التوريد وتنمية المواهب والاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية».

وأضاف أن «بديل» وأكوا باور ستقومان ببناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية وبيع الكهرباء من خلالها للشركة السعودية لشراء الطاقة، وعند إنجازها بالكامل، سوف تسهم هذه المحطة في تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.

شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية:







مملوكة مناصفة لشركتي أكوا باور وبديل



القدرة الإنتاجية 2,060 ميجاوات



سعر شراء الطاقة 6.72 هلالات لكل كيلووات



تسهم بتزويد 350 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية



تشغيل المشروع على مراحل ينتهي آخرها في الربع الأخير 2025

