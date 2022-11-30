زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان NAVER ومقر الشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والوفد المرافق له، مقر شركة NAVER المتخصصة في تقديم الحلول التقنية في مجال التحول الرقمي، وهي الشركة الأولى على مستوى كوريا الجنوبية في هذا القطاع, وتطرق إلى إمكانية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في قطاع الحلول الذكية؛ لدعم التحول التقني والرقمي. وشملت جولة الوزير والوفد المرافق زيارة Pangyo Valley، وهي تجمع مدنا ذكية ومقرا رئيسا للشركات الناشئة، وتضم أكثر من 200 شركة ناشئة. واستمع الحقيل لعرض من شركة LH المختصة بالبناء والسكن، واطلع على تجربتها في تطوير تقنيات البناء والسكن وفق أحدث النظم. واستمع الحقيل لعرض من شركة LH المختصة بالبناء والسكن، واطلع على تجربتها في تطوير تقنيات البناء والسكن وفق أحدث النظم. وأبدى إعجابه بالتجربة الكورية في مجال التقنية، وتطبيقاتها بقطاع الخدمات البلدية والإسكان والبناء، والتحول الرقمي والمدن الذكية. وتأتي زيارة الحقيل لمقر الشركات الناشئة، ضمن فعاليات اليوم الأول لزيارات ولقاءات معاليه في العاصمة الكورية سول، والتي تستمر على مدى يومين.

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