أرامكو السعودية تكمل 3 صفقات مع «بي كي إن أورلن» في بولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أرامكو السعودية عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية «بي كي إن أورلن»، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.

وكجزء من الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في يناير 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210,000 برميل في اليوم في جدانسك، و100% في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50% في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج «بي كي إن أورلن» مع شركة «غروبا لوتوس».

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.

وتهدف هذه الصفقات لأن تكون أساسا صلبا لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال استراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يوميا.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني «تعد هذه الاستثمارات جزءا من جهودنا لتعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبي رئيسة، وتوفير فرصة مميّزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع استثماراتنا. وفي الوقت نفسه، نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال إستراتيجيتنا للتحوّل المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة «بي كي إن أورلن»، دانييل أوباجتيك أن الصفقات تتسم بأهمية استراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها، لقد عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة، وهذا يخلق فرص نمو جديدة تسمح لنا بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة.

وأبرمت أرامكو السعودية و(بي كي إن أورلن) اتفاقية لبيع النفط الخام تورد بموجبها أرامكو السعودية نحو 45% من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام، بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقعت أرامكو السعودية، و(سابك)، و(بي كي إن أورلن) اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.