الحقيل يبحث مع وزير الأراضي الكوري التعاون في الإسكان والمدن الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك ضمن الجولة الآسيوية التي بدأها بالعاصمة الكورية سول.

وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات البلدية والإسكان، ومجال المدن الذكية، وأهمية العمل وفق بنود البرنامج التنفيذي، وتبادل الخبرات بما يخدم توجهات البلدين، ويحقق تطلعات شعبيهما، لما يمتلكانه من موارد طبيعية وتقنية وإمكانات بشرية كبرى، جعلت منهما في مصاف الدول التي تحقق نِسب نمو عالية.

وأشاد الحقيل بالتطور اللافت للعلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون الذي يشمل كل المجالات، والفائدة التي انعكست على إقامة تحالفات وشراكات استراتيجية بينهما.

من جانب آخر، دشن الحقيل ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري، منتدى التعاون السعودي الكوري الأول للإسكان.

وأضاف الحقيل، بأن القيادة الرشيدة - أيدها الله - ينصب تركيزها في هذه المرحلة على تحسين كفاءة وفعالية الدور الحكومي، إضافة إلى تنمية روح المسؤولية الاجتماعية. أما على الصعيد الخارجي يبرز التعاون مع الدول الصديقة لتنمية وتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز فرص التوظيف.

وتمنى أن يساعد منتدى التعاون السعودي الكوري الأول للإسكان، كلا الطرفين على تطوير فهم مشترك للرؤية الوطنية والسياسات الحكومية والبنية التحتية والمشاريع البلدية.

كما استعرض كل من وكيل التحول الرقمي في الوزارة المهندس علي راجحي، ووكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان ريان العقل، التجارب السعودية في مجال الإسكان والبلدية وقطاع المدن الذكية والتحول الرقمي، وآخر منجزات الوزارة في هذه المجالات.