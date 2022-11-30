تفاهم بين كاوست والصندوق الصناعي لتطوير مهارات القوى العاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتدريب أعضاء الصندوق من خلال برنامجين تدريبين هما: برنامج مهارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية «كاوست».

وتهدف المذكرة لرفع مهارات القوى العاملة المحلية، والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي؛ من خلال تقديم المزيد من التدريب الذي يدعم القطاع الصناعي، والعمل على دفع عجلة التنمية وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتوسيع الإنتاج في المملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية المملكة 2030». كما تسعى لدفع النمو المتسارع للقطاع الصناعي بتوفير المزيد من التدريب لتنمية مهارات القوى العاملة المحلية.

وستتركز جهود كاوست والصندوق الصناعي على تطوير وتحسين الأداء الصناعي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنتاجية والكفاءة، ورفع مستوى المهارات في الصناعة المحلية.

وسوف تعمل «كاوست» مع «الصندوق الصناعي» على تطوير وتقديم ورش العمل وخطط التدريب، بالإضافة إلى الاستفادة من الاستخدام المشترك للمرافق والقدرات لتحقيق هذه الغاية؛ في سبيل بناء القدرات الابتكارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأوضح رئيس «كاوست» الدكتور توني تشان، الحاجة إلى تضافر الجهود بين الكيانات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة؛ حيث ستعمل مذكرة التفاهم هذه على مواءمة مواهب وقدرات «كاوست» مع مجالات التركيز الخاصة بالإستراتيجية الصناعية الوطنية مثل مصادر الطاقة المتجددة والكيماويات والأدوية والمواد الغذائية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم المعجل أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع «كاوست» أحد أعضاء منصة الصناعة المتقدمة السعودية. التي تهدف إلى تحسين القطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات، وتطوير المواهب الشابة.