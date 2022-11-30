شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات نوفمبر على رأسها التجارة بنسبة 34.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر نوفمبر، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 34.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 31.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 19.3%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 17.5%، وقفز قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 14.2%، 14%، على التوالي، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 13.4%.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 12.2%، أعقبه قطاعي مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 10.5%، 10.2%، على التوالي، يليه قطاع العقارات بنسبة 8.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 7.5%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.9%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.3%، وأخيرًا قطاعي السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، 2.8%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 105.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 491.5 مليار جنيه إلى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 16%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.8 مليار جنيه إلى 161.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16.2%.