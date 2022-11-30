شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تسجل أعلى عدد عمليات منفذة منذ شهر يونيو 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء، إلى 83.3 ألف عملية منفذة وهو المستوى الأعلى منذ شهر يونيو 2009، كما شهدت قيم التداولات اليوم بدون احتساب الصفقات 3.5 مليار جنيه وهو المستوى الأعلى منذ شهر مايو من العام الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين 60.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.99%، والعرب على 9.05%، واستحوذت المؤسسات على 51.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 51.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 155.5 ألف جنيه، 445.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 259.6 مليون جنيه، 241.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15901 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.