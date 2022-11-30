شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الخليجية بآخر جلسات نوفمبر باستثناء هبوط "البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر نوفمبر، باستثناء هبوط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.91 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.35% رابحًا 144.9 نقطة ليغلق عند مستوى 10896.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.52% رابحًا 473.82 نقطة ليغلق عند مستوى 19245.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 169.6 مليون سهم بقيمة 8 مليارات ريال.

وصعد 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.59%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.02%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.85%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.36%.

وقفز 148 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 9.87%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 8.15%، ثم سهم "أملاك" بنسبة 8.11%، وتراجع 55 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.92%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 4.87%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 895.6 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% رابحًا 19.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3323.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 392.6 مليون سهم محققة ما قيمته 781.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 8522 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، يليه قطاعي الخدمات، والصناعة بنسبة 0.59%، 0.53%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية، والمرافق العامة بنسبة 3.15%، 0.32%، على التوالي.

وزاد 21 سهمًا على رأسها مصرف عجمان بنسبة 12.70%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.19%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 8.87%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.17%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 41.8 مليون ورقة بقيمة 238.5 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.67% رابحًا 50.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7584.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77% رابحًا 64.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8491.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% رابحًا 16.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5681.30 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.64% رابحًا 36.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5829.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 262.5 مليون سهم بقيمة 99.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10950 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.48%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، والتأمين، والاتصالات، والمواد الأساسية بنسبة 0.76%، 0.67%، 0.13%، 0.09%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيوقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.703% رابحًا 176.60 نقطة ليغلق عند مستوى 10545.39 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.586 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 734.4 مليون سهم، بقيمة 4.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 18.4 ألف صفقة.

وصعد 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 5.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.33%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 2.49%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي التقديري للمستهلك، والمرافق بنسبة 1.89%، 1.69%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 5.63%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 5.5%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 1.5 مليار درهم.

بورصة البحرينانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 851.4 ألف سهم بقيمة 484 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 2.04% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.85%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%.