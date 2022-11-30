شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاتصالات: التحول لمجتمع غير نقدى يحد من استهلاك الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بنجاح مصر في استضافة وتنظيم قمة المناخ "كوب 27"، مشيرا إلي أن هذه القمة نقطة امل جيدة للوصول إلي حلول جذرية لحل المشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية عالميا.

وتابع رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم أن إسراع الدولة في تفعيل منظومة التحول الرقمي سيساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي التحول المجتمع غير النقدي والمحافظ الالكترونية والاعتماد علي الخدمات المدفوعات الرقمية سيحد من استهلاك الطاقة العامل الرئيسي في الانبعاثات.

وقال إنه يجب على كافة المؤسسات أن تساهم تنفيذ وتطوير التحول الرقمي والشمول المالي بشكل أسرع مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الحرارية.

وأوضح أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والبنك المركزي نحو ميكنة منظومة التجارة في مصر والتحول الرقمي وهناك مجهود كبير في هذا الملف .

وأضاف أن الشعبة تساهم في نشر خدمات التحول الرقمي والشمول المالي بالتعاون مع المؤسسات الموجوده في الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق الفاتورة الالكترونية والتوقيع الالكتروني سيؤدي إلي الحد من اهدار الوقت والجهدوياتي ضمن توجه الدولة نحو الطريق السليم نحو الحكومة الالكترونية والميكنة بهدف ضبط السوق المصري.

ولفت رئيس الشعبة، إلى أن هناك تنسيقا مع نقابة النقل البري في الوقت الحالي لتقليل الإجراءات الخاصة بالرخص المهنية وتحويل كافة الإجراءات إلى التكنولوجيا المالية وتسهيلها علي المواطنين بدلا من استغراق أكتر من زيارة لاستخراج الأوراق ويتم استخراجها إلكترونيا.