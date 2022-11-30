شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الوقود المعدنى تعزز انضمام إيطاليا وهولندا لقائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الصادرات المصرية من الوقود والزيوت المعدنية إلى الواجهة مرة أخرى، حيث أضافت دول أخرى إلى قائمة الدول الخمس الكبار الأكثر استقبالا للصادرات المصرية في شهر أغسطس الماضي، وهي كلا من إيطاليا وهولندا.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الصادرات المصرية إلى إيطاليا سجلت نحو 195 مليون و461 ألف دولار، مقابل 186 مليون و617 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، زيادة بلغت 8 ملايين و844 ألف دولار، وعزا تقرير الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها إلى إيطاليا لتصبح 98 مليون و386 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 39 مليون و300 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 59 مليون و86 ألف دولار.

وانضمت هولندا إلى قائمة الدول الخمس الكبار بالمركز الرابع وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 178 مليون و107 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 43 مليون و319 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة 134 مليون و788 ألف دولار، وساهمت صادرات الوقود والزيوت المعدنية بنحو 138 مليون و287 ألف دولار في أغسطس الماضى، مقابل مليوني و518 ألف دولار فقط في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 135 مليون و769 ألف دولار.