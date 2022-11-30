شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر عبدالحليم إن المشروعات الخدمية في مدينة المنصورة الجديدة تشمل تنفيذ وإنهاء مدرستان للتعليم الأساسى و8 أسواق تجارية تم الانتهاء من عدد منها وتشغيلها ومركز طبى، وكذلك 8 مساجد وكنائس، وتنفيذ مجموعة ملاعب وأماكن للقراءة، وأماكن ألعاب خاصة بالأطفال.

وكذلك إنشاء منطقة تفصل بين الطريق الدولى الساحلى ومدينة المنصورة الجديدة والتى ستكون متنزها للمواطنين وتضم لاند سكيب وزراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات ومقاعد ومظلات وبرجولات لراحة المواطنين، كما يتم العمل حاليا بكورنيش المدينة بطول 4.2 كم ويشمل ممشى وكافتيريات وبرجولات ومقاعد ومسارات للدراجات.

وأكد رئيس الجهاز أن المشروعات الخدمية تشمل أيضا تنفيذ محطة كهرباء بالمدينة بطاقة إجمالية 500 ميجا وات حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطاقة 300 ميجا وات، كما تم الانتهاء بنسبة 95%من محطة تحلية المياه بالمنصورة الجديدة بطاقة إجمالية 160 ألف متر مكعب يوميا والمرحلة الأولى منها بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا، كما يتم حاليا إنهاء عدد من المشروعات الخدمية الأخرى مثل مبنى جهاز المدينة ومبنى الشرطة والدفاع المدنى.