شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 83.97 دولار لبرنت و 78.59 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 83.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.59دولار.

وأكد الممثل الروسى الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف أن الاتحاد الأوروبى فقد روسيا كأكبر مورد للطاقة.

وقال أوليانوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن "أوروبا فقدت روسيا كمورد رئيسي للطاقة؛ لتتمكن من شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بسعر أعلى بكثير".

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قد صرح في وقت سابق بأن روسيا فقدت أوروبا إلى الأبد باعتبارها أكبر عميل لها في مجال الطاقة.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين مستمرة فى التطور خاصة فى مجال الطاقة رغم عدم استقرار الوضع الدولى.

وجاء ذلك خلال برقية وجهها بوتين للمشاركين فى منتدى الطاقة الروسى الصينى الرابع حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك - في كلمته أمام المنتدى، إن موقف روسيا ما زال ثابتا بشأن رفض تحديد سقف لأسعار النفط، مشددا على أن موسكو ستعمل فقط بحسب قواعد السوق، لافتا إلى أن هناك قيودا غربية في مجال الطاقة تهدد أمن الطاقة العالمي.

وأضاف أن روسيا هى أكبر موردي الطاقة في الأسواق العالمية وهي لا تقبل فرض سقف أسعار النفط، مشيرا إلى أن اللجوء إلى تلك الأساليب يؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض أمن الطاقة العالمي وهو ما نراه في بعض الأسواق خاصة في أوروبا.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا كانت ولا تزال تؤيد تحقيق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين، وفي هذا الصدد يجب التركيز على موقف الصين الصديقة التي تعارض عقوبات أحادية الجانب.