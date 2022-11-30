شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء بعد ارتفاع بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1475 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية مع اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1264 جنيهات.

عيار 21 سجل 1475 جنيهات.

عيار 24 سجل 1686 جنيها.

الجنيه الذهب 11800 جنيها.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض، ثم شهدت الأسعار هبوط بحوالي 50 جنيها إلي مستوى 1450 جنيها للجرام ثم عادت الصعود في تعاملات اليوم.

وقال جورج عبد الله، عضو شعبة الذهب أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها العرض والطلب وتوافر الخام وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب والتغيرات في هذه العوامل تجعل الذهب دائم التغيير

وأضاف في تصريحات خاصة، أن صناعة المعادن الثمينة تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج جميعها غير محلية، وهذه المستلزمات الإنتاجية ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة وكبيرة فى الآونة الأخيرة مع استمرار تحرك الدولار ومنها على سبيل المثال "الشمع، الكاوتش، الفرش، الفرايز فجميعها مستوردة، مؤكدًا أن السوق غير مستقر فى الفترة الحالية، والمصانع متحملة للكثير من الأعباء نتيجة استمرار دفع تكاليف العمالة والالتزامات الشهرية مع استمرار تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغول، وهذا بلا شك انعكس على الأسواق والأسعار.