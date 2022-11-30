شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955. فبناء علي مذكرة اشتباه مقدمة من تامر الخولي مأمور الحركة والرائد محمد وجدي بإدارة البحث الجنائي مفادها محاولة الراكب و . ط . م مصرى الجنسية المغادر علي رحلة طيران شركة العربية المتجهه الي أبوظبى وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يقر عنها للجمارك فأجاب بالنفي . وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة قام بتشكيل لجنة من تامر الخولي ومحمود غنيم مأموري الحركة بحضور طه الشهاوي رئيس قسم الأمن جمركي وصالح محمد حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وكريم صبحي ومصطفي حسين رئيسى الوردية لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15640 ريال سعودي 17000 يورو و18590 درهم إماراتي . قرر مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 48 لسنة 2022. ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.