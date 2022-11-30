وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية التنسيق والتكامل العربى فى صناعة الألومنيوم

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القاهرة - سامية سيد - "عصمت": تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد بسفاجا

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية التنسيق والتكامل بين الشركات العربية العاملة في صناعة الألومنيوم، وتبادل الخبرات بما يسهم في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف تداعياتها بمزيد من التعاون، خاصة في ضوء تغيرات وتذبذب أسعار منتج الألومنيوم.

أشار المهندس محمود عصمت، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العربي الدولي لصناعة الألومنيوم "عربال" في نسخته الـ24، والتي تستضيفها مصر لأول مرة منذ 12 عامًا، إلى التوسعات التي تستهدفها مصر في صناعة الألومنيوم ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وإنشاء مصنع جديد بمدينة سفاجا.

أوضح الوزير أن حجم الإنتاج من المصاهر العربية يمثل حوالى 10% من الإنتاج العالمي، الأمر الذي يؤكد أهمية المنطقة العربية في صناعة الألومنيوم، خاصة في ضوء ما يشهده العالم حاليًا من تباطؤ وركود وتضخم يؤثر على اقتصاديات الدول نتيجة المتغيرات العالمية المختلفة.

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن مصر تستهدف تحسين بيئة صناعة الألومنيوم وتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة، تفعيلًا للتوصيات الصادرة عن قمة المناخ COP27 التي شرفت مصر باستضافتها خلال نوفمبر الجاري.

وفي ختام كلمته، جدد المهندس محمود عصمت الترحيب بضيوف مصر المشاركين في مؤتمر "عربال" معربًا عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث الهام الذي يجمع المنتجين والمستهلكين والموردين والمهتمين بصناعة الألومنيوم بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الوزير "عصمت" عن تمنايته للمؤتمر بالنجاح وأن تفرز فعالياته عن نموذج للتعاون والنجاح والاستقرار، وأن يخرج بتوصيات هامة لصالح دعم وازدهار صناعة الألومنيوم.

ومن جانبه، رحب محمد النقي رئيس المؤتمر العربي الدولي للألومنيوم "عربال" بالمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وحرصه على حضور ورعاية المؤتمر، موجهًا الشكر لمصر على استضافتها النسخة الـ24 من المؤتمر، ومؤكدًا على ما تتمتع به مصر من مقومات عديدة في مجالات السياحة والأعمال التجارية وتنظيم المؤتمرات والمعارض، ومشيدًا بجهود شركة مصر للألومنيوم والشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، في تنظيم واستضافة المؤتمر.