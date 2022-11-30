شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة تأمين جديدة.. والترخيص لشركة الأهلي للتوريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1982 لسنة 2022، بشأن تسجيل شركة مصر للتأمين التكافلي حياة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، برأس مال مرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، ورأس مال مصدر ومدفوع بمبلغ 150 مليون جنيه لعدد 15 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات، والغرض من الشركة مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1981 في فروع تأمينات الحياة بجميع أنواعها، تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل.

كما أصدر محمد فريد، قرارين رقمي 2019، 2020 بشأن الترخيص لشركتي الأهلي للتوريق، لمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر لمزاولة نشاط رأس مال المخاطر، إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة.

وفي سياق متصل وافق الدكتور محمد فريد، على خروج شركة رويال لتداول الأوراق المالية من مظلة أحكام قانون الاستثمار تحت مظلة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 حوالي 37.5 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.7%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.