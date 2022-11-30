شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها.. والتداولات تصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2283 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 15860 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5434 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3748 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3491 نقطة.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 2.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.56% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 102.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.97%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 32.8 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 21.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وراية القابضة للاستثمارات المالية، 2.4 مليون سهم، 78 ألف سهم، 210 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 167.1 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 660 ألف سهم، 15.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي دايس للملابس الجاهزة، مصر للفنادق 17.3 مليون سهم، 8380 سهم، على التوالي.

في سياق آخر قالت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إن مجلس الإدارة وافق على الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة إس بي للاستثمار لتكون نسبة ملكية شركة تعليم بعد الزيادة 32% بقيمة إجمالية 302 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة سيرا للتعليم، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بمعدل نمو سنوي 24%، وبلغ صافي الربح 394.2 مليون جنيه مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 23% خلال نفس الفترة.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، فائض إجمالي قبل خصم الضريبة قدره 46.1 مليون جنيه، وفائض بعد خصم الضريبة وقدره 35.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022.