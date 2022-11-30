شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات مرافق لـ40 قرية بمبادرة "حياة كريمة" بقيمة 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ مشروعات مرافق بمختلف قرى الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسة حياة كريمة والتي تصل قيمتها الاجمالية لنحو تريليون جنيه لخدمة 60 مليون مواطن .

وتنفذ شركات القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا مشروعات بقيمة 20 مليار جنيه، فيما كشف بيانات شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إنه جارى العمل فى تنفيذ مشروعات مرافق لـ 40 قرية وتابع ،بنحو 3 مليارات جنيه في العديد من المحافظات وبمتابعة يومية من المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب .

وبحسب البيانات فانه يتم تنفيذ عددا من المشروعات في محافظة المنوفية، منها الصرف الصحى لقرى( قورص-كفر قورص، كفر ابو رقبة- منيل جويدة- بوهة شطانوف-النعناعية-الحلواصى ).

و مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة السادات والعزب التابعة مركز الشهداء - المنوفية ( شبكات انحدار- محطات رفع - خطوط طرد ).

وفى محافظة الغربية يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى ( سنبو الكبرى -دمنهور الوحش - كفر شاهين - كفر نواى- سبطاس) ، و مشروع الصرف الصحى لعزب( البحيرى -حسان عبد الغفار - منشأة الصباحى -الصعيدى -الشهاوى- سمير ذو الفقار - الخشاب ) مركز زفتى- محافظة الغربية - حياة كريمه .

وفى محافظة الفيوم يتم تنفيذ مشروع صرف صحى توسعات محطة معالجة صرف صحى قصر الباسل بطاقة 10/15 ألف م3/ يوم وصرف صحى قريتى ( الحامدية – قصر الباسل)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى عتامنه المزارعة بطاقة 20/30 ألف م3/يوم وصرف صحى قرى (الغابة – منشأة حلفا – مطول – بحرأبوالمير- منشأة صبرى –خلف – عتامنه المزارعة – اهريت الغربية – الحسينية – الونايسة- منشأة ظافر- منشأة سيف النصر) مركز اطسا بمحافظة الفيوم

وفى محافظة بنى سويف يتم تنفيذ مشروع محطة معالجة قمن العروس بطاقة 15 الف م3/يوم والصرف الصحى لقرى (أنفسط -ونا -القس - ابويط ) محافظة بنى سويف .