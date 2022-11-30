شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحها.. تعرف على تفاصيل المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع مدينة المنصورة الجديدة (والتى سيتم افتتاحها قريبا) بطول 14كم على الطريق الساحلي بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار كهربائي يصل بينهما في أقل من 15 دقيقة.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحي، وفيلات، وإسكان متوسط واجتماعي، لتستوعب أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، فضلًا عن الفنادق السياحية التي تخدم السياحة العلاجية.

وتنقسم مدينة المنصورة الجديدة إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى:

تبلغ مساحتها 2063 فدانًا، وشملت خريطة مدينة المنصورة الجديدة ثلاثة أنواع من مشاريع الإسكان وهي الإسكان الاجتماعي والمتوسط والسياحي، وجميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، إلى جانب أن جميع وحدات الإسكان الاجتماعي تتسم بالطابع الساحلي علاوة على المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية في كل مشروع سكني.

وتضم مشاريع إسكان فيلات مودرن وفيلات كلاسيك" ومشروع الإسكان الفاخر جنة ومشروع سكن مصر ومشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% .

وبالنسبة لمشروع سكن مصر، فهو يضم 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدة، بينما الإسكان الاجتماعي يضم 58 عمارة بإجمالي 1392 وحدة، فيما يضم مشروع جنة 462 عمارة بإجمالي 11232 وحدة بينما الفيلات 2100 فيلا، وإجمالي الوحدات 17 ألف وحدة سكنية.

كما تضم عدد (8) أسواق تجارية، علاوة على مدارس لكافة المراحل الدراسية، وجامعة المنصورة الجديدة والتي تم إنشاؤها على مساحة 127 فدان وبها عدد (6) كليات تعمل منذ العام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة، ومركز طبي ومركز شرطة ومبنى التحكم الجيل الرابع والذي يصل إلى غرفة التحكم الرئيسة، كما تضم (5) مساجد و(3) كنائس، وكذلك (3) بنوك.